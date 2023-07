Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient: candidature déposée pour le statut de PDP information fournie par Cercle Finance • 20/07/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Quadient annonce avoir déposé son dossier de candidature pour la phase pilote devant démarrer en janvier 2024, dans le cadre du processus d'immatriculation par l'administration fiscale en tant que 'Plateforme de Dématérialisation Partenaire' (PDP).



Cette phase pilote doit se faire avec des clients identifiés parmi les milliers d'entreprises françaises utilisatrices des solutions Quadient, pour préparer la mise en oeuvre de la loi sur la dématérialisation des factures entrant en vigueur à l'été 2024.



Les plateformes de dématérialisation reconnues par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) assureront la sécurité et l'intégrité des factures, et permettront d'extraire des données fiscales pour les transmettre électroniquement à l'administration française.





