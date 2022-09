Quadient: CA en hausse et bénéfice en baisse au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 26/09/2022 à 18:12

(CercleFinance.com) - Quadient publie ce soir un chiffre d'affaires consolidé de 524 ME au titre de son 1er semestre 2022, un chiffre en hausse de 4% par rapport à la même période un an plus tôt (ou +0.7% en croissance organique).

Au 2e trimestre, le chiffre d'affaires est ressorti à 271 ME, en hausse de 5,4% en données publiées et en croissance organique de 2%.



En revanche, l'EBIT semestriel courant s'établit à 65 ME, en recul de 7.1% par rapport au 1er semestre 2021.



' Le contexte inflationniste actuel a pesé sur la profitabilité du Groupe qui a augmenté les salaires pour attirer et retenir les talents et qui est également revenu, post-Covid, à un niveau de dépenses marketing et de frais de voyage normalisé ', justifie Quadient.



Le résultat net part du groupe ressort pour sa part en recul de 35.6%, à 29 ME, ce qui représente un BPA de 0.75 euro, contre 1.19 euro un an plus tôt.

Pour l'ensemble de l'exercice 2022, Quadient table sur une croissance organique de son CA de plus de 2% par rapport à 2021.



Par ailleurs, la croissance organique attendue de l'EBIT courant est également confirmée à un niveau ' low to mid-single digit '