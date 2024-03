Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Quadient: Bpifrance Investissement coopté au conseil information fournie par Cercle Finance • 25/03/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - Quadient annonce ce jour que son conseil d'administration a décidé d'approuver la cooptation de Bpifrance Investissement, en tant qu'administrateur indépendant du conseil, nomination effective depuis le 22 mars.



Il succède à Sébastien Marotte, qui a souhaité se consacrer pleinement à ses fonctions professionnelles. Bpifrance Investissement sera représenté par Emmanuel Blot, directeur d'investissement au sein de la division Mid & Large Cap de Bpifrance.



Les actionnaires seront appelés à ratifier cette cooptation de Bpifrance Investissement, ainsi qu'à renouveler son mandat, lors de l'AG du 14 juin. Pour rappel, Bpifrance Participations a franchi les 8% du capital de Quadient le 27 novembre dernier.





Valeurs associées QUADIENT Euronext Paris -0.10%