Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient : bondit de +20% jusque vers 24,88E Cercle Finance • 27/05/2021 à 18:31









(CercleFinance.com) - Quadient bondit de +20% jusque vers 24,88E après l'annonce de résultats supérieurs aux attentes. Le mouvement s'est inauguré par un 'gap' initial au-dessus de 20,28E et le titre efface d'un même élan la résistance des 23,2E des 30 mars et 3 mai... puis surtout des 24E du 14/02/2020. Le prochain objectif se dessine vers 26,5E puis 28,40E (il remonte au 31/10/2018).

Valeurs associées QUADIENT Euronext Paris +3.34%