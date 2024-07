Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Quadient: bien orienté sur des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 14:00









(CercleFinance.com) - Quadient s'adjuge près de 3% avec le soutien de propos d'Oddo BHF, qui réitère son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 27 à 33 euros, revenant sur la nouvelle feuille de route dévoilée lors de la journée investisseurs du 19 juin.



L'analyste table sur un TMVA 2023-30 de l'EBIT de +7,2%, soit une marge opérationnelle courante en amélioration de près de 500 points de base avec une contribution des activités digital et lockers de près de 50% de l'EBIT courant, contre négative actuellement.





Valeurs associées QUADIENT 19,82 EUR Euronext Paris +3,66%