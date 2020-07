QUADIENT annonce l'acquisition de la Fintech YayPay

(AOF) - Quadient a annoncé l'acquisition de YayPay, une entreprise de premier plan et en forte croissance, à la pointe des solutions d'automatisation des processus de gestion en mode SaaS (Software as a Service) du poste client. Le montant de l'acquisition, hors coûts liés à la transaction, s'élève à plus de 17 millions d'euros. L'acquisition sera intégralement financée en numéraire, sans recours à un endettement additionnel.

Cette opération lui permettra d'étendre son offre dans l'Automatisation des Processus métier (Business Process Automation ou BPA), plus particulièrement en complément de Quadient Impress, sa plateforme de gestion automatisée et multicanale de documents, basée sur le cloud et destinée aux petites et moyennes entreprises.

Dans le cadre de sa stratégie Back to Growth annoncée en 2019, Quadient a fait part de son intention de saisir des opportunités d'acquisition ciblées qui, associées à une croissance organique dans des secteurs spécifiques, contribueraient à développer ses activités majeures. L'extension de l'offre de solutions d'Automatisation des Processus métier dans le domaine de la gestion du poste client est une nouvelle illustration de la discipline avec laquelle Quadient met en œuvre son plan stratégique.

YayPay, créé en 2015, combine l'envoi automatisé de factures et des solutions de recouvrement, d'évaluation de solvabilité, de paiement et de gestion de trésorerie pour mettre une plateforme cloud complète à disposition de plus de 3000 utilisateurs dans le monde. La solution de YayPay associe également l'intelligence artificielle à un système d'analyse en temps réel pour donner aux entreprises une meilleure prédictabilité sur les comportements des payeurs et leur impact sur leur flux de trésorerie, les aidant à réduire les créances impayées et les délais de recouvrement. YayPay est basée à New York et compte une équipe de près de 60 personnes.

À la clôture de la transaction, Quadient détient une participation majoritaire d'environ 87% dans la société-mère de YayPay, les deux fondateurs devenant des actionnaires minoritaires. Quadient dispose d'un mécanisme lui permettant d'augmenter sa participation jusqu'à 100% dans les années à venir.

