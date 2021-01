Quadient : activités cédées en Australie et Nouvelle-Zélande

(CercleFinance.com) - Quadient annonce la cession de ses activités graphiques en Australie et en Nouvelle-Zélande à Smartech Business Systems Australia, fournisseur de solutions technologiques et partenaire historique de Quadient dans la région Asie-Pacifique.

Dans le cadre de cette opération finalisée le 20 janvier, l'acquéreur devient le distributeur des solutions liées au courrier de Quadient en Australie et en Nouvelle-Zélande et continuera de servir plus de 19.000 clients du Français dans la région.

Le prix de vente total s'élève à six millions de dollars australiens, dont quatre millions payés à la clôture et deux millions en paiements différés. Quadient comptabilisera des charges non courantes sans impact sur la trésorerie d'environ 19 millions d'euros pour 2020.