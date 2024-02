Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Quadient: acquisition de Frama en Suisse information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Suite à une relation de longue date entre les deux sociétés, Quadient annonce l'acquisition de Frama, un important fournisseur de solutions de traitement du courrier et de gestion documentaire pour les PME, desservant plus de 30.000 clients, principalement en Europe.



'Notre objectif est de créer de fortes synergies, de renforcer notre position de leadership dans les solutions de communication, et d'accélérer la croissance grâce à notre approche de vente croisée de logiciels', explique Geoffrey Godet, directeur général de Quadient.



Frama sert des clients dans plus de 25 pays, avec un siège social à Lauperswil (Suisse) et des bureaux en Suisse, Allemagne, Autriche, Pays-Bas et Royaume-Uni. Elle est aussi représentée ailleurs en Europe, en Asie et en Afrique. Son acquisition a été finalisée le 1er février.





