Quadient accompagne DHL dans le développement de son réseau de livraison en Suède

(AOF) - DHL déploiera un nombre important de consignes colis intelligentes Quadient en 2022, en extérieur dans les plus grandes régions de Suède. « Cet accord vient renforcer l'investissement de Quadient dans la région scandinave, avec pour objectif de devenir le principal fournisseur mondial de consignes à colis intelligentes pour les transporteurs et les enseignes de distribution du monde entier », a expliqué Niklas Lundén, Directeur des Ventes et Opérations pour les pays nordiques chez Quadient.

