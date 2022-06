Quadient a finalisé la vente de ses activités Graphiques situées dans les pays Nordiques à Ricoh

(AOF) - Quadient a finalisé la vente de ses activités Graphiques situées dans les pays Nordiques au spécialiste des solutions d’impression Ricoh. Ces activités consistent principalement dans la distribution de solutions d’impression et de finition d’impression pour les entreprises en Suède, Norvège, Danemark et Finlande. L'équipe compte 23 employés dans la région, qui intégreront les équipes de Ricoh dans leurs pays respectifs.

" Avec la cession de nos activités Graphiques dans les pays Nordiques, nous aurons presque finalisé la reconfiguration de notre entreprise en une structure rationalisée, concentrée exclusivement sur nos solutions liées au Courrier, de Consignes Colis et d'Automatisaton Intelligente des Communications ", a commenté Geoffrey Godet, le Directeur Général de Quadient.

