Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient: +800 clients nets pour ICA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/12/2021 à 13:22









(CercleFinance.com) - Quadient indique que son activité de solutions cloud d'automatisation intelligente des communications (ICA) a gagné plus de 2.000 nouveaux clients nets au cours des neuf premiers mois de l'année, dont 800 au cours du seul troisième trimestre.



Cette avancée marque une accélération de l'acquisition de nouveaux clients par rapport aux deux premiers trimestres de l'année, avec une moyenne de 13 nouveaux contrats logiciels par jour ouvrable sur le troisième trimestre fiscal, clos le 30 octobre.



Parmi les entreprises ayant récemment adopté les solutions logicielles Quadient, figurent des entreprises d'énergie, comme N-ERGIE et Enel, des groupes financiers tels que Santander et Investec, ainsi que la compagnie d'assurance Zurich.





Valeurs associées QUADIENT Euronext Paris -0.99%