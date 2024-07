Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Quadient: 250 universités américaines équipées de consignes information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 13:10









(CercleFinance.com) - Quadient annonce avoir franchi le cap des 250 universités équipées de ses consignes automatiques aux Etats-Unis, permettant à plus d'un million et demi d'étudiants chaque année d'utiliser ses consignes Parcel Pending sur l'ensemble de ces campus.



'Les consignes automatiques Quadient facilitent la vie des étudiants, des enseignants et du personnel sur ces campus, en offrant une expérience sécurisée, pratique et disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour le retrait et le dépôt de leurs colis', explique-t-il.



Le groupe ajoute que sa plateforme sert également à bien d'autres usages, notamment la distribution d'articles de bibliothèque ou de repas sur le campus, de matériel scolaire ou encore d'équipement informatique.





