Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Quadient: 200 consignes sur les campus américains information fournie par Cercle Finance • 02/06/2023 à 07:08

(CercleFinance.com) - Quadient annonce avoir franchi le cap des 200 consignes colis installées sur des campus universitaires aux États-Unis, répondant ainsi aux besoins de ces sites de plus en plus confrontés à un nombre croissant de colis à distribuer.



'Aidés par les consignes Parcel Pending de Quadient, le processus de livraison est simplifié, ce qui leur permet de gagner du temps et économiser des ressources tout en améliorant l'expérience globale des étudiants et du personnel', souligne le groupe.



Ces consignes contribuent à un parc de plus de 18500 unités dans le monde entier, dans des secteurs allant de l'enseignement supérieur à la vente au détail, en passant par l'immobilier résidentiel et commercial ainsi que le transport de colis.