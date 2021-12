Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient: 15.100 consignes colis intelligentes dans le monde information fournie par Cercle Finance • 17/12/2021 à 15:04









(CercleFinance.com) - Quadient annonce avoir installé plus de 2.200 de ses consignes colis intelligentes, Parcel Pending by Quadient, au cours des neuf premiers mois de 2021, ce qui porte son parc à plus de 15.100 unités dans le monde.



La société a enregistré une forte croissance de son activité de consignes à colis à travers les différents segments qu'elle adresse, que ce soit la distribution, les universités, les immeubles de bureaux ou résidentiels, et ce dans différentes régions du monde.



En Amérique du Nord, plus de 5.600 consignes colis intelligentes sont déjà installées dans des complexes résidentiels aux États-Unis, tandis que la solution a également été choisie par le grand distributeur Lowe's.





