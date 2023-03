Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient: 10000 consignes intelligentes en Amérique du Nord information fournie par Cercle Finance • 01/03/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Quadient annonce avoir dépassé les 10000 consignes colis intelligentes installées aux États-Unis et au Canada, avec désormais 18000 unités opérationnelles dans le monde, portées par une forte demande pour accompagner la croissance du e-commerce.



Le groupe met en avant une demande soutenue dans les principaux campus universitaires et résidentiels, et la poursuite des installations dans les magasins de l'enseigne de rénovation résidentielle Lowe's en Amérique du Nord, qui en compte déjà près de 2000.



Quadient ajoute que ses consignes colis grand format pour la livraison de biens volumineux contribuent aussi à améliorer l'expérience de livraison d'acheteurs de matériaux de construction, d'équipements sportifs, de mobilier ou encore d'outils de jardinage.





