Qu'est-ce que le vendredi noir ? Les acheteurs trouveront-ils des bonnes affaires cette année ?

(Ajout de chiffres estimés au paragraphe 13) par Juveria Tabassum, Savyata Mishra

Les détaillants se préparent à ce qu'ils espèrent être un nouveau record d'achats à l'échelle mondiale à l'occasion du Black Friday, le quatrième vendredi du mois de novembre, qui tombe cette année le 24 novembre. Connu pour les foules qui font la queue devant les grandes surfaces afin de profiter des remises exceptionnelles dans les premières heures qui suivent la fête de Thanksgiving, le Black Friday marque normalement le début officieux de la saison des achats de Noël. Les détaillants des États-Unis, d'Europe et d'ailleurs essaieront de profiter de l'engouement suscité par cette période . Voici ce que l'on peut attendre du vendredi noir 2023.

POURQUOI L'APPELLE-T-ON VENDREDI NOIR?

Dans les années 1960 et au début des années 1970, la police et les chauffeurs de bus de Philadelphie utilisaient l'expression "vendredi noir" pour désigner le chaos provoqué par l'afflux de personnes dans la ville avant le week-end de Thanksgiving. Les visiteurs parcouraient les magasins de Philadelphie le vendredi, munis de leur liste de Noël, à la recherche de cadeaux. Des vols à l'étalage et des infractions aux règles de stationnement s'ensuivaient. Les grands magasins ont rebaptisé l'événement "Big Friday" pour lui donner une tournure plus positive. Mais le nom n'est pas resté, et depuis les années 1980, les détaillants ont commencé à décrire le vendredi noir comme le jour où leurs comptes sont prétendument "dans le noir", ou fonctionnent avec un bénéfice , alors que les clients commencent à faire leurs achats pour les fêtes, selon Marcus Collins, professeur de marketing à la Ross School of Business de l'université du Michigan.

"Ce que nous savons, c'est que le vendredi noir, en raison de son caractère cérémoniel, attire plus de monde", a déclaré M. Collins.

QUELS SONT LES PROJETS DES DÉTAILLANTS POUR CETTE ANNÉE?

Des détaillants tels que Best Buy, Macy's, H&M et de purs détaillants en ligne comme Shein et Temu annoncent déjà des "offres" anticipées pour le Black Friday, allant jusqu'à 30 % de réduction sur certaines marchandises limitées, en ligne et en magasin. Ces promotions précoces pourraient les aider à mesurer la demande des acheteurs et à éviter les pénuries de produits, ce qui pourrait être un gros problème cette année. Le niveau d'eau d'une artère maritime essentielle, le canal de Panama, a baissé en raison d'une grave sécheresse, ce qui a réduit le nombre de navires transportant des marchandises par ce canal. De nombreux détaillants américains ont intentionnellement mis en veilleuse leurs plans d'embauche pour les fêtes de fin d'année . Les pénuries de main-d'œuvre constituent également un défi pour les détaillants en Europe, ce qui signifie que les acheteurs pourraient trouver moins de personnel pour les aider.

LA FOULE DU VENDREDI NOIR RISQUE-T-ELLE D'ÊTRE AU RENDEZ-VOUS CETTE ANNÉE?

Selon les données de la National Retail Federation (NRF), environ 130,7 millions de personnes prévoient de faire des achats le jour du Black Friday cette année. Le week-end de Thanksgiving, qui englobe le Black Friday et le Cyber Monday - le lundi suivant Thanksgiving - est généralement la période d'achat la plus chargée aux États-Unis.

Mais Dana Telsey, directeur général de Telsey Advisory Group, estime que le vendredi noir lui-même ne sera pas aussi important cette année. Noël tombant un lundi, le "facteur de procrastination (est) encore plus important parce que les acheteurs peuvent attendre jusqu'au samedi ou au dimanche" avant Noël pour acheter leurs cadeaux, a-t-elle déclaré cette semaine.

Tout au long de la période des fêtes, la fréquentation des magasins devrait diminuer légèrement cette année, de 3,5 % par rapport à l'année dernière, selon la société d'analyse de la vente au détail Sensormatic Solutions.

Selon AccuWeather, le temps humide , qui a découragé la fréquentation des magasins dans certaines régions des États-Unis l'année dernière le matin du Black Friday, ne devrait pas être au rendez-vous cette année.

Bien que la plupart des magasins américains soient fermés cette année encore à l'occasion de Thanksgiving et n'ouvrent leurs portes qu'à 5 ou 6 heures du matin le vendredi, certains détaillants annoncent des réductions en ligne qui débutent à 0 h 01 le jour de Thanksgiving.

C'est le cas de Kohl's, qui propose ce qu'il appelle une "super affaire" pour Thanksgiving et le vendredi noir sur des produits tels que les écouteurs sans fil à réduction de bruit Beats Studio Buds à 89,99 dollars, contre 149,99 dollars habituellement.

Cette année, les détaillants, grands et petits, mettent en avant les commandes en ligne et le ramassage sur le trottoir pour le plus grand confort des acheteurs qui souhaitent éviter les magasins. Au cours des dix dernières années, les achats en ligne des Américains pour le Black Friday ont plus que triplé, atteignant 9,12 milliards de dollars l'année dernière, selon les données d'Adobe Analytics.

LES ACHETEURS TROUVERONT-ILS DES BONNES AFFAIRES POUR LE VENDREDI NOIR CETTE ANNÉE? Selon une analyse de Reuters, plusieurs grands détaillants, de Dollar General DG.N à Walmart WMT.N en passant par Macy's

M.N , pourraient se retrouver avec des stocks trop importants pour la deuxième année consécutive. Ils devront probablement offrir des réductions afin d'attirer les clients dans leurs magasins et sur leurs sites web.

Même avant le Black Friday, le cabinet d'études Jane Hali & Associates a déclaré que les remises chez Kohl's KSS.N et Macy's atteignaient 60 %, avec une fréquentation plus faible chez ces deux détaillants et Nordstrom JWN.N par rapport à l'année dernière.

Adobe a déclaré que les remises en ligne devraient atteindre 35 % sur les jouets, 24 % sur les articles de sport et 19 % sur les meubles.

COMBIEN LES ACHETEURS DEVRAIENT-ILS DÉPENSER? Les ventes de Noël en ligne et dans les magasins américains devraient augmenter de 3 à 4 % en novembre et décembre, soit le rythme le plus lent depuis cinq ans, selon les prévisions de la NRF .

Selon Adobe Analytics, les dépenses en ligne pendant le Black Friday devraient augmenter de 5,7 % pour atteindre environ 9,6 milliards de dollars.

On estime que 132 millions d'Américains prévoient de faire des achats avant les fêtes, comme le Black Friday et le Cyber Monday, en 2023, contre 140 millions l'année dernière, selon un rapport de la société Finder, spécialisée dans les technologies financières.

Au Royaume-Uni, les dépenses en ligne pendant le Black Friday devraient augmenter de 4,5 % pour atteindre 1,05 milliard de livres (1,30 milliard de dollars), les ventes totales pendant le Cyber Weekend atteignant 3,8 milliards de livres, selon les prévisions d'Adobe.

QUE FONT LES DÉTAILLANTS POUR ATTIRER LES CONSOMMATEURS EN PÉRIODE DE FÊTES? Avec le retour des remboursements de prêts étudiants et les coûts du logement et des produits de première nécessité qui pèsent sur le budget des ménages , les analystes pensent que les détaillants devront compter sur les promotions et les offres précoces pour rester à flot pendant les fêtes de fin d'année.

Selon les données de Deloitte, les consommateurs cherchent à tirer le meilleur parti des événements promotionnels et à terminer leurs achats en seulement 5,8 semaines cette année, contre 7,4 semaines avant la pandémie.

QUELS SONT LES ARTICLES EN VOGUE POUR LE VENDREDI NOIR CETTE ANNÉE? Les iPhone seront à nouveau très prisés, avec le lancement récent de l'iPhone 15. L'année dernière, les acheteurs à la recherche de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max d'Apple sont revenus les mains vides , l'entreprise technologique ayant dû faire face à des problèmes de production en Chine.

Selon un rapport de Mastercard, l'électronique devrait être le produit phare de cette période de shopping, avec une croissance estimée à 6 %. Best Buy a lancé ses offres du vendredi noir à la fin du mois d'octobre avec des offres telles que la Play Station 5 à 499,99 dollars, combinée avec "Call of Duty: Modern Warfare III" ou "Spider-Man 2" de Marvel.

Les produits de soins pour la peau et les cheveux restent populaires, Ulta Beauty offrant jusqu'à 40 % de réduction sur les mascaras CoverGirl et Lancome, les correcteurs Bobbi Brown et certains produits de sa propre marque.

QUE DISENT LES DÉTAILLANTS À PROPOS DU VENDREDI NOIR DE CETTE ANNÉE?

Jeff Gennette, directeur général de Macy's, a déclaré jeudi que la concurrence s'était déplacée vers des offres avant le Black Friday. "Nous sommes en plein dedans, tout comme nos concurrents, et les clients en profitent

Le président de Mattel, Steve Totzke, a déclaré à Reuters lundi qu'il s'attendait à ce que le Black Friday et la période précédant les fêtes soient bien remplis, même si le fabricant de jouets a mis en garde le mois dernier contre un ralentissement de la demande dans l'industrie du jouet.

(1 $ = 0,8048 livre)