Qu'est-ce que le Green Deal de l'UE et quel impact peut-il avoir sur les entreprises ?

Tribune libre. Par Catherine Macaulay, analyste en investissement durable.

Le Green Deal de l'UE est un cadre politique et un paquet de mesures qui visent à transformer l'économie européenne avec l'objectif global d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2050 et de fixer des objectifs de réduction des émissions plus ambitieux que ceux d'aujourd'hui.

Annoncé en 2019, ce projet pluriannuel créera des politiques nouvelles et remaniera les politiques existantes, avec notamment la proposition d'une loi européenne sur le climat, la toute première dans ce domaine. Ce plan est ambitieux, vaste et touchera quasiment tous les secteurs de l'économie.

De plus, il met l'accent sur les politiques et les stratégies visant à assurer l'approvisionnement en énergies propres et à des prix raisonnables, à établir une économie circulaire, à éliminer la pollution, à protéger la biodiversité et à créer des systèmes alimentaires et de transport durables. Une combinaison de politiques financières et relatives à l'économie réelle1 a été proposée pour atteindre cette ambition climatique. Les éléments principaux sont récapitulés ci-dessous, mais il existe une liste beaucoup plus longue (~50) de politiques et initiatives connexes.

Réformes financières et de l'économie réelle. (Source : Schroders)

Quelles sont les conséquences sur l'investissement ?

Nous pensons que le Green Deal aura des conséquences structurelles importantes pour l'économie de l'UE dans les décennies à venir ; il aura des répercussions sur tous les aspects de notre vie, que ce soit la façon dont nous produisons et consommons l'énergie, nous nous déplaçons, nous chauffons nos logements, et même sur nos habitudes alimentaires.

Cela offrira d'importantes opportunités dans les secteurs et les entreprises qui sont bien positionnés pour profiter de la transition. Nous pensons que les principaux domaines d'action autour desquels s'articule le Green Deal peuvent être regroupés en quatre thèmes d'investissement clés.

Pour les investisseurs, il sera essentiel de comprendre l'incidence de ces politiques sur les secteurs et les entreprises pour pouvoir analyser et prendre des décisions.