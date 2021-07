Qu'est-ce que la réglementation SFDR ?

Le règlement fixe une norme européenne de divulgation des informations environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise (ESG) pour tous les acteurs du marché financier.

Pour faire la distinction entre les véritables pratiques durables et le « greenwashing », les investisseurs responsables peuvent désormais s'appuyer sur la Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Le SFDR vise à rendre les profils de durabilité des fonds plus faciles à comprendre et à comparer pour les investisseurs. Ce nouveau règlement fixe une norme européenne de divulgation des informations environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise (ESG) pour tous les acteurs du marché financier tels que les entreprises d'investissement, les fonds de pension, les gestionnaires d'actifs, les compagnies d'assurance, les banques et les conseillers financiers. Malgré les limites que le SFDR pourrait avoir, c'est un grand pas en avant vers l'harmonisation du secteur financier autour de l'ESG.

Pour lire l'article complet et savoir en quoi la SFDR est essentielle pour les investisseurs responsables, veuillez continuer ici.

Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits :