Qu'est ce que l'investissement responsable ? Suivez en replay le live de l'AMF

Comment donner du sens à son épargne ? Que se cache derrière la notion de finance durable ? Comment concilier performance financière et enjeux sociaux et environnementaux ? Dans le cadre de la semaine consacrée à l'investissement socialement responsable (ISR) du 1er au 9 octobre, l'Autorité des marchés financiers (AMF) organise avec l'Institut national de la consommation (INC) un Facebook Live aujourd'hui à 12h consacré aux placements solidaires et durables.