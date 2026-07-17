Qu’attendre de la nouvelle saison des résultats ?

graphiques business finance (Crédits: Unsplash - Adeolu Eletu)

La saison des résultats du deuxième trimestre 2026 débute cette semaine aux États-Unis avec les grandes banques dans un contexte toujours favorable pour les marchés financiers. Après un premier trimestre marqué par une croissance des bénéfices supérieure à 20 % pour les entreprises du S&P 500, les attentes restent élevées. Selon FactSet, le consensus prévoit une progression du bénéfice par action d'environ 23 % sur un an, ce qui marquerait un deuxième trimestre consécutif de croissance supérieure à 20 % et un septième trimestre d'affilée de croissance à deux chiffres.

Pour les traders et les investisseurs, les chiffres publiés seront importants, mais les perspectives données par les entreprises pourraient avoir un impact encore plus marqué sur les marchés. Trois thèmes devraient dominer cette saison des résultats : l'intelligence artificielle, l'énergie et la consommation. Les prévisions des entreprises sur les prochains trimestres seront déterminantes pour savoir si la hausse des marchés peut se poursuivre.

IA et Tech : la course à l'IA peut-elle encore soutenir les marchés ?

Le secteur technologique reste le principal moteur de la croissance des bénéfices. Les investissements massifs des grands groupes dans l'intelligence artificielle continuent de soutenir toute la chaîne de valeur, des fabricants de puces aux producteurs de mémoire en passant par les fournisseurs d'infrastructures.

Le marché mondial des semi-conducteurs devrait dépasser 1 300 milliards de dollars cette année, porté par la demande liée aux centres de données et au cloud. Les fabricants de mémoire bénéficient toujours d'une demande supérieure aux capacités de production, ce qui alimente un véritable « super-cycle ».

Pour les marchés, la question n'est toutefois plus de savoir si la demande est solide, mais si cette dynamique peut durer. Les investisseurs chercheront à déterminer si les dépenses d'investissement (CAPEX) consacrées à l'IA continueront de progresser au même rythme ou si les entreprises commenceront à ralentir leurs investissements. Après de nombreux mois d'euphorie, les valeurs des semi-conducteurs sont devenues plus volatiles, signe que le marché exige désormais des preuves de rentabilité plutôt que de simples promesses de croissance.

Les commentaires des grands groupes technologiques sur leurs commandes, leurs marges et leurs investissements futurs pourraient ainsi influencer l'ensemble du secteur.

Énergie et transport : les tensions géopolitiques continueront-elles de soutenir les bénéfices ?

Les tensions entre les États-Unis et l'Iran ont profondément modifié le marché pétrolier ces derniers mois. Les perturbations dans le détroit d'Ormuz ont fait fortement grimper les prix du pétrole ainsi que les tarifs du transport maritime au début du conflit avant un repli partiel. Avec la reprise récente des tensions militaires, les cours du brut sont repartis à la hausse.

Cette évolution devrait faire du secteur de l'énergie le principal contributeur à la croissance des bénéfices du S&P 500 ce trimestre. Le prix moyen du WTI au deuxième trimestre 2026 s'est établi à 92,55 $, contre 63,68 $ un an plus tôt, soit une hausse de près de 45 %. Selon FactSet, les bénéfices du secteur énergétique au T2 pourraient progresser de plus de 120 % sur un an, ce qui en ferait le secteur affichant la plus forte croissance de l'indice.

Le transport maritime sera également sous surveillance. Les armateurs spécialisés dans le transport de pétrole ont bénéficié d'une forte hausse des taux de fret pendant les périodes de tensions, améliorant nettement leurs marges.

Pour les traders, l'enjeu sera désormais d'évaluer la pérennité de ces bénéfices exceptionnels. Un apaisement durable entre Washington et Téhéran pourrait entraîner une normalisation du trafic maritime, peser sur les prix du pétrole et réduire les marges du secteur.

Consommation : le consommateur reste-t-il suffisamment solide ?

Après plusieurs trimestres marqués par une inflation élevée et des taux d'intérêt durablement élevés dans plusieurs économies, la résistance du consommateur constitue l'un des principaux risques pour les marchés.

Les publications des entreprises de la distribution, de l'automobile ou des biens de consommation permettront de mesurer l'impact de la hausse des prix sur les habitudes d'achat. Les investisseurs seront particulièrement attentifs à l'évolution des volumes de vente, aux arbitrages des consommateurs vers des produits moins chers ainsi qu'aux commentaires sur le crédit à la consommation.

Au-delà des résultats trimestriels, les perspectives données par les dirigeants offriront une indication précieuse sur la capacité des ménages à maintenir leurs dépenses au second semestre. Une consommation plus faible pourrait rapidement peser sur les prévisions de croissance des bénéfices dans de nombreux secteurs.

Valeurs françaises en Bourse : que faut-il particulièrement surveiller ?

La saison des résultats s'accélère également en France avec la publication des comptes semestriels de la majorité des entreprises du CAC 40 entre mi-juillet et fin juillet 2026. Comme chaque année, Publicis ouvre le bal (16 juillet) avant un pic d'annonces le 30 juillet, date à laquelle 13 sociétés de l'indice publieront leurs résultats.

Les investisseurs suivront en priorité les groupes les plus exposés aux grandes thématiques qui dominent déjà les marchés. Dans le luxe, LVMH et Kering permettront d'évaluer l'état de la demande mondiale, alors que le ralentissement du secteur continue d'alimenter les doutes des investisseurs. Dans l'automobile, Renault devra confirmer ses objectifs annuels, tandis que Stellantis sera attendu sur sa capacité à redresser une situation fragilisée par la concurrence chinoise, la transition vers l'électrique et des difficultés opérationnelles qui ont lourdement pesé sur son cours de Bourse.

La technologie et l'industrie seront également au centre de l'attention. Les résultats de STMicroelectronics permettront de mesurer si le dynamisme mondial des semi-conducteurs profite aussi aux acteurs européens. Les investisseurs surveilleront également Schneider Electric, dont la croissance est désormais portée par les besoins croissants des centres de données et des infrastructures électriques nécessaires au développement de l'intelligence artificielle. Les perspectives de commandes et les commentaires sur cette activité seront particulièrement suivis.

Enfin, Airbus devra démontrer sa capacité à augmenter ou simplement à maintenir ses cadences de production malgré les tensions persistantes dans sa chaîne d'approvisionnement, tandis que les grandes banques donneront un nouvel aperçu de la solidité du secteur financier dans un environnement de taux toujours relativement élevés.