Qu'a dit Carlos Ghosn lors de sa conférence de presse au Liban ?

(AOF) - Carlos Ghosn a dévoilé sa vérité ce mercredi à l'occasion d'une conférence de presse organisée au Liban. L'ex-dirigeant de Renault s'est déclaré innocent des accusations de malversations financières pesant sur lui. Il estime avoir été écarté de l'Alliance en raison d'une collusion entre les dirigeants de Nissan, notamment Hiroto Saikawa (l'ex patron de Nissan) et la justice japonaise. Il a justifié sa fuite au Liban par l'injustice de ce système judiciaire. Carlos Ghosn affirme qu'il a les moyens de blanchir son nom et souhaite obtenir un procès équitable.

