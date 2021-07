Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Qiagen : le titre monte, un analyste à l'achat Cercle Finance • 20/07/2021 à 12:56









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1% alors qu'Invest Securities réitère aujourd'hui son opinion achat avec un potentiel de +30%. Invest Securities souligne que le groupe a communiqué la semaine dernière des résultats préliminaires au 2ème trimestre 2021 marqués par une performance au-dessus des attentes, grâce à un redressement plus important des ventes ex Covid, mais a revu en baisse ses anticipations annuelles du fait de l'impact plus important des campagnes de vaccination, notamment aux US, sur les ventes Covid. ' Alors que la contribution de la pandémie aux résultats devrait fortement ralentir sur le S2, le groupe dispose de perspectives solides à MT ' rajoute le bureau d'analyses. Après actualisation du modèle, l'analyste révise ses BNA 21/22/23e de -1,4%/-2,6%/-3,2% et abaisse son objectif de cours à 52E (contre 54E).

Valeurs associées QIAGEN Tradegate +1.85% QIAGEN XETRA +1.77% QIAGEN Swiss EBS Stocks 0.00% QIAGEN LSE Intl +2.07% QIAGEN NYSE +2.94%