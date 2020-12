Qiagen : Invest Securities relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - L'analyste estime qu'avec la présentation exhaustive et argumentée d'hier sur les 5 principaux leviers de croissance et le relèvement des objectifs 2020 et 2021 au-delà des attentes, le marché dispose désormais de tous les éléments pour être définitivement rassuré sur les perspectives pendant et après la crise.

' Nous restons séduits par le positionnement du groupe et ciblons le haut de fourchette des nouveaux objectifs de BNA, une plus forte croissance compensant une marge d'EBITA plus faible ' indique Invest Securities.

Après actualisation des paramètres de marché, le bureau d'analyses relève son objectif de cours à 58E (contre 52E) et réitère son conseil à l'achat.