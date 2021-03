Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Qiagen : autorisation d'urgence de la FDA pour un test Covid Cercle Finance • 29/03/2021 à 10:32









(CercleFinance.com) - Qiagen a annoncé aujourd'hui l'autorisation d'utilisation d'urgence par la FDA des États-Unis pour le test multiplex NeuMoDx pour le COVID-19 Ce test aidera les professionnels de la santé à identifier et différencier rapidement les personnes soupçonnées d'infection virale respiratoire compatible avec COVID-19. ' Les signes cliniques et les symptômes d'une infection virale respiratoire due au SRAS-CoV-2, à la grippe ou au VRS peuvent être similaires. Il est donc essentiel de les identifier correctement afin de traiter et de gérer les patients en conséquence ' indique le groupe. Qiagen a lancé ce test dans l'Union européenne et sur d'autres marchés qui acceptent le CE-IVD en novembre 2020. Le groupe va commencer maintenant la commercialisation du test aux États-Unis.

Valeurs associées QIAGEN Tradegate +0.78% QIAGEN XETRA +0.75% QIAGEN Swiss EBS Stocks 0.00% QIAGEN LSE Intl -0.02% QIAGEN NYSE +0.35%