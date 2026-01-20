QIA et Goldman Sachs prévoient d'étendre leur partenariat avec un objectif d'investissement de 25 milliards de dollars

Qatar Investment Authority et Goldman Sachs ont signé un protocole d'accord pour étendre leur partenariat stratégique, avec un objectif d'investissement de 25 milliards de dollars, selon un communiqué publié mardi.