QIA et Goldman Sachs prévoient d'étendre leur partenariat avec un objectif d'investissement de 25 milliards de dollars
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 16:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Qatar Investment Authority et Goldman Sachs ont signé un protocole d'accord pour étendre leur partenariat stratégique, avec un objectif d'investissement de 25 milliards de dollars, selon un communiqué publié mardi.

