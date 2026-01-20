QIA et Goldman Sachs prévoient d'étendre leur partenariat avec un objectif d'investissement de 25 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Qatar Investment Authority et Goldman Sachs ont signé un protocole d'accord pour étendre leur partenariat stratégique, avec un objectif d'investissement de 25 milliards de dollars, selon un communiqué publié mardi.
