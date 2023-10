QatarEnergy va accroître sa production de gaz naturel liquéfié

(AOF) - Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir de l’État du Qatar, a posé la première pierre du projet d’expansion de North Field à Ras Laffan, ville industrielle du Qatar. Ce projet portera la capacité de production de gaz naturel liquéfié (GNL) du Qatar de 77 à 126 millions de tonnes par an (MTPA) d’ici 2026. Le projet comprend six mégatrains qui ont une capacité de production de huit MTPA de GNL. Quatre font partie du projet d'expansion sur le site North Field East, et deux du projet d'expansion du site North Field South.

En plus du GNL, le projet produira 6 500 tonnes d'éthane par jour, qui sera utilisé comme matière première dans les industries pétrochimiques locales.

Et environ 200 000 barils par jour de gaz de pétrole liquéfié (propane et butane) seront produits ainsi que près de 450 000 barils par jour de condensats, en plus de grandes quantités d'hélium et de soufre pur.