QatarEnergy signale des "dégâts considérables" après des tirs de missiles sur Ras Laffan

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(Ajoute les remarques de Saul Kavonic, chef de la recherche de MST Marquee, aux paragraphes 5-6, et la déclaration du ministère des affaires étrangères du Qatar au paragraphe 4) par Yomna Ehab et Jaidaa Taha

Le géant pétrolier du Qatar, QatarEnergy, a déclaré mercredi queles attaques de missiles iraniens sur Ras Laffan, le site des principales opérations de traitement du GNL du pays, ont causé des "dégâts considérables".

"Des équipes d'intervention d'urgence ont été déployées immédiatement pour contenir les incendies qui en ont résulté", a déclaré le deuxième exportateur mondial de GNL dans un communiqué. Aucune victime n'a été signalée et tout le personnel a été retrouvé.

Le ministère de l'intérieur du Qatar a déclaré plus tôt que l'incendie avait été provisoirement maîtrisé et qu'aucun blessé n'avait été signalé.

Ras Laffan, situé à 80 km au nord de Doha, est une plaque tournante de l'industrie énergétique et accueille plusieurs entreprises internationales.

Le ministère des affaires étrangères du Qatar a demandé aux attachés militaires et de sécurité iraniens de quitter le pays dans les 24 heures et les a déclarés "persona non grata".

Dans une déclaration, le ministère a condamné l'attentat comme une "menace directe" pour sa sécurité nationale et a accusé l'Irand'adopter une "approche irresponsable".

Saul Kavonic, responsable de la recherche chez MST Marquee (Australie), a déclaré que les attaques contre Ras Laffan "pourraient provoquer une pénurie mondiale durable de gaz, mais cela ne fera pas pression sur l'administration Trump car les États-Unis bénéficient économiquement des prix élevés du gaz à l'échelle mondiale".

L'Iran avait auparavant émis un avis d'évacuation pour plusieurs installations pétrolières en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar, dont la raffinerie de Ras Laffan, affirmant qu'elles seraient visées par des frappes "dans les heures à venir", ont rapporté les médias d'État iraniens.

Des ordres d'évacuation ont été donnés pour les installations de GNL du Qatar à Ras Laffan , a déclaré mercredi à Reuters une source au fait du dossier, à la suite de la menace iranienne.

La raffinerie de Laffan transforme principalement les condensats en produits raffinés, notamment en carburant d'aviation.