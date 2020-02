Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Qatar Airways porte sa participation dans IAG à plus de 25% Reuters • 19/02/2020 à 09:32









LONDRES/DUBAI, 19 février (Reuters) - Qatar Airways a porté sa participation dans IAG ICAG.L , groupe de compagnies aériennes propriétaire notamment de British Airways, à 25,1% contre 21,4% précédemment. La compagnie du Golfe, propriété de l'Etat du Qatar, a qualifié son investissement, d'une valeur de 465 millions de livres (560 millions d'euros) au cours de clôture de mardi, de preuve de son soutien à la stratégie d'IAG quelques semaines avant le départ programmé de son fondateur et directeur général Willie Walsh. IAG possède aussi les compagnies Iberia, Vueling et Aer Lingus. L'action du groupe, qui a déjà bondi de 52% ces six derniers mois, prenait plus de 1% mercredi dans les premiers échanges à la Bourse de Londres. Le Qatar a investi pour la première fois dans IAG en 2015 en prenant une participation de 9,99% avant de grimper régulièrement au capital depuis. (Paul Sandle et Alexander Cornwell version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées INTL. CONS. AIR Sibe +1.03%