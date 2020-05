Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Qatar Airways discute avec Airbus et Boeing d'un report de commandes-presse Reuters • 13/05/2020 à 14:32









DUBAI, 13 mai (Reuters) - Qatar Airways, l'une des plus importantes compagnies aériennes du Moyen-Orient, discute avec Airbus AIR.PA et Boeing BA.N d'un report de commandes d'avions sur plusieurs années, a déclaré mercredi son directeur général, cité par le journal hongkongais South China Morning Post. "Nous sommes en négociation avec eux, donc je ne veux pas en parler, mais oui, cela sera reporté de plusieurs années", a déclaré Akbar al Baker. La compagnie aérienne, qui détient une participation de 9,99% dans Cathay Pacific 0293.HK , s'est par ailleurs dite prête à fournir des liquidités à cette dernière, selon le journal. L'article ne précise pas le nombre d'avions concernés ni la durée du report. Qatar Airways a commandé plus de 200 appareils à Airbus et Boeing, selon le journal. Le directeur général de Qatar Airways estime que le secteur du transport aérien, durement touché par la crise du coronavirus, pourrait retrouver des couleurs seulement dans quatre ans. Le groupe prévoit de réduire sa flotte d'un quart. (Alexander Cornwell; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

