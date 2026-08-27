Qantas se montre optimiste quant à son chiffre d'affaires et avance la date de retrait de ses A380 alors que son bénéfice recule

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* Bénéfice sous-jacent de l'exercice 26 en baisse de 14 %, mais supérieur au consensus

* La guerre au Moyen-Orient a pesé sur les résultats à hauteur de 420 millions de dollars australiens

* En discussions avec Airbus et Boeing pour passer 20 commandes fermes d'A350 et de 787

* Prévisions de croissance du chiffre d'affaires unitaire sur les vols intérieurs et internationaux de 8 % à 10 % au premier semestre de l'exercice 2027

* L'action Qantas progresse de 3 % et atteint son plus haut niveau depuis une semaine

(Réécriture et mise à jour avec plus de détails sur les résultats, les commentaires du directrice générale et le renouvellement de la flotte) par Sameer Manekar et Julie Zhu

La compagnie aérienne australienne Qantas Airways QAN.AX a présenté jeudi des perspectives de chiffre d’affaires optimistes et a annoncé qu’elle commencerait à retirer de sa flotte ses superjumbos A380 d’Airbus AIR.PA en 2028, après avoir enregistré une baisse de 14 % de son bénéfice sous-jacent annuel en raison de la flambée des prix du carburant.

La compagnie nationale a indiqué être en pourparlers avec Airbus et Boeing BA.N afin de convertir 20 options en commandes fermes d’A350 et de 787 à partir de 2030, car elle commencerait à remplacer les superjumbos environ quatre ans plus tôt que prévu initialement.

« Les A380 ne sont désormais plus en production, et le coût de ces appareils va donc augmenter au fil du temps, tant en termes de maintenance que celui des perturbations à venir », a déclaré Vanessa Hudson, directrice générale de Qantas, aux journalistes.

Cette nouvelle commande serait distincte des projets de la compagnie dans le cadre du « Project Sunrise », qui prévoit des vols sans escale entre Sydney et Londres ainsi qu’entre Sydney et New York, assurés par une flotte de 12 A350-1000 long-courriers spécialement conçus, dont la livraison débutera l’année prochaine.

Les commentaires de Mme Hudson font suite à la publication par la compagnie aérienne d’un bénéfice sous-jacent avant impôts de 2,06 milliards de dollars australiens (1,48 milliard de dollars américains) pour l’exercice clos le 30 juin, un résultat légèrement supérieur à l’estimation consensuelle de Visible Alpha, qui s’élevait à 2,00 milliards de dollars australiens.

Mme Hudson a déclaré que l’exercice avait été « marqué par deux contextes d’exploitation très différents », la forte demande de voyages observée pendant une grande partie de l’année s’étant heurtée à une flambée des coûts du carburant, alimentée par le conflit au Moyen-Orient, qui a réduit les bénéfices du second semestre de 420 millions de dollars australiens.

La hausse des tarifs, la réduction des capacités sur les liaisons intérieures et le redéploiement des appareils vers des liaisons internationales plus performantes n’ont que partiellement compensé les effets négatifs de la hausse des coûts de carburant.

Malgré l’apaisement des tensions au Moyen-Orient, Qantas prévoit que les prix du kérosène resteront élevés tout au long du premier semestre de l’exercice 2027, estimant le coût net du carburant à environ 3,6 milliards de dollars australiens, contre 2,6 milliards de dollars australiens dépensés au cours des six mois clos en décembre 2025.

Néanmoins, la compagnie aérienne prévoit une croissance du chiffre d’affaires unitaire total, tant sur les liaisons intérieures qu’internationales, comprise entre 8 % et 10 % au premier semestre, supérieure au consensus de Visible Alpha pour ces deux indicateurs.

L'action Qantas a bondi de 3 % en début de séance pour atteindre son plus haut niveau de la semaine, alors que l'indice de référence ASX200 .AXJO affichait une baisse de 0,4 % à 00h20 GMT.

La compagnie aérienne a indiqué que la demande de voyages restait solide, même si elle prévoyait une baisse de 3 % de sa capacité sur les vols intérieurs au premier semestre, tandis que sa capacité sur les vols internationaux devrait augmenter de 2 %.

Qantas a déclaré un dividende final de 19,8 cents australiens par action et a décidé d’abandonner son programme de rachat d’actions de 150 millions de dollars australiens annoncé en février, qu’elle n’avait jamais mis en œuvre après le déclenchement de la guerre en Iran.

« Qantas a affiché des résultats solides, a maintenu la solidité de son bilan, a continué à redistribuer du capital à ses actionnaires et a présenté des perspectives constructives », ont indiqué les analystes de Jefferies dans une note. (1 dollar américain = 1,3935 dollar australien)