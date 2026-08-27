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Qantas constate une reprise de la demande sur les liaisons entre l'Australie et les États-Unis, selon un dirigeant
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 04:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Qantas Airways QAN.AX a constaté une reprise de la demande sur les liaisons entre l'Australie et les États-Unis, dans les deux sens, et dispose d'une capacité suffisante pour répondre à cette demande, a déclaré jeudi un haut responsable de la compagnie.

La compagnie aérienne est “très satisfaite” des performances des liaisons Australie-États-Unis au cours des six derniers mois, a déclaré Cam Wallace, directeur général de Qantas International et Freight, aux analystes.

La compagnie avait fait état de résultats internationaux en recul au premier semestre de l’exercice clos le 30 juin, la faiblesse du dollar australien ayant fait grimper le coût des voyages vers les États-Unis pour ses clients du marché national. En conséquence, la compagnie aérienne avait réaffecté une partie de ses capacités vers d’autres destinations telles que Singapour et l’Europe.

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