Pyongyang reproche à Séoul d'avoir mené des exercices militaires

SEOUL, 8 mai (Reuters) - La Corée du Nord a dénoncé vendredi des exercices militaires menés plus tôt dans la semaine par la Corée du Sud, un représentant militaire de Pyongyang cité par la presse officielle nord-coréenne évoquant une "sérieuse provocation" qui appelait à une réaction. "Ces récents exercices nous permettent une nouvelle fois de prendre conscience qu'il est évident que des ennemis resteront toujours des ennemis", dit le représentant de l'armée nord-coréenne dans un communiqué relayé par l'agence de presse KCNA. Pyongyang dénonce les manoeuvres sud-coréennes menées mercredi, les qualifiant de contraires aux accords intercoréens destinés à apaiser les tensions entre le Nord et le Sud. "La situation revient au point de départ, avant le sommet intercoréen de 2018", est-il écrit dans le communiqué. Ces déclarations interviennent cinq jours après un rare échange de coups de feu à la frontière entre les deux Corées. Aucune victime n'a été rapportée. Le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, a évoqué des "tirs accidentels". Dans un communiqué distinct, la KCNA a fait savoir que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avait transmis un message vocal au président chinois Xi Jinping pour le féliciter d'avoir surmonté la crise sanitaire liée au coronavirus. (Sangmi Cha; version française Jean Terzian)

