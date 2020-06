Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pyongyang détruit à l'explosif un bureau de liaison avec le Sud Reuters • 16/06/2020 à 09:55









(Actualisé tout du long) SEOUL, 16 juin (Reuters) - La Corée du Nord a détruit mardi à l'explosif un bureau de liaison avec le Sud dans la ville-frontière de Kaesong, du côté nord de la ligne de démarcation, a annoncé Séoul, un nouveau développement dans l'accroissement des tensions intercoréennes liées aux activités de transfuges passés au Sud. Le ministère sud-coréen de l'Unification a annoncé que le bureau de liaison avait été détruit; des médias précisent qu'une explosion a été entendue et qu'une colonne de fumée s'est élevée au-dessus de Kaesong. Selon une source militaire, la destruction a été suivie en direct par les militaires sud-coréens grâce aux images de surveillance par satellite. Ce bureau de liaison avait été ouvert en 2018 dans le cadre d'une série de projets visant à apaiser les relations entre les deux Corées. Plusieurs dizaines de personnes s'y retrouvaient, dont des représentants de Séoul. Il avait été fermé en janvier dernier en raison des inquiétudes liées à la propagation du coronavirus. Les tensions s'accumulent entre Pyongyang et Séoul depuis que des groupes de transfuges nord-coréens diffusent en Corée du Nord des tracts critiquant le dirigeant Kim Jong-un, une pratique régulière souvent au moyen de ballons gonflables lancées au-dessus de la frontière ou de bouteilles jetées dans la rivière Imjin qui sépare les deux pays. Au cours du week-end, des médias nord-coréens ont rapporté que Kim Yo-jong, la soeur de Kim, avait ordonné au département chargé des affaires intercoréennes de passer au stade supérieur et annoncé que "sous peu, on verrait s'effondrer un lieu tragique de l'inutile bureau de liaison nord-sud". L'armée du Nord, a pour sa part prévenu mardi l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA, est prête à passer à l'action si les groupes de transfuges continuent leur campagne de propagande en Corée du Nord. L'Armée populaire de Corée étudie des "plans d'action" qui lui permettraient de revenir dans les zones démilitarisées après la signature du pacte intercoréen de 2018 et "faire de la ligne de front une forteresse", a précisé KCNA. A Séoul, le ministère sud-coréen de la Défense a appelé Pyongyang à respecter l'accord de 2018, qui engage les armées des deux pas à cesser "tout acte hostile" et à démanteler un certain nombre d'infrastructures le long de la Zone démilitarisée (DMZ) qui sépare les deux Corées. "Nous prenons cette situation au sérieux. Notre armée reste prête à répliquer en toutes circonstances", a déclaré une porte-parole du ministère. A Pékin, le ministère chinois des Affaires étrangères a dit espérer que la paix et la stabilité prévaudraient dans la péninsule coréenne. (Hyonhee Shin et Josh Smith version française Camille Raynaud et Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.