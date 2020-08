Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pyongyang continue de développer son programme d'armement nucléaire-rapport Reuters • 04/08/2020 à 00:19









NATIONS UNIES, 4 août (Reuters) - La Corée du Nord continue de développer son programme d'armement nucléaire et plusieurs pays croient savoir qu'elle a "probablement développé des engins nucléaires miniaturisés pour que ceux-ci s'intègrent dans les ogives de ses missiles balistiques", selon un rapport confidentiel de l'Onu consulté lundi par Reuters. Le rapport préliminaire, rédigé par des experts indépendants chargés de surveiller le respect des sanctions imposées par l'Onu, a été transmis lundi à la commission sur la Corée du Nord du Conseil de sécurité. (Michelle Nichols; version française Jean Terzian)

