PVH dévoile des prévisions annuelles meilleures que prévu

(AOF) - PVH, maison-mère de Tommy Hilfiger et de Calvin Klein, grimpait de plus de 12% en avant-Bourse après avoir annoncé des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels supérieurs aux estimations. Au titre de son quatrième trimestre fiscal, la firme américaine a enregistré des revenus de 2,49 milliards de dollars, en croissance de 2% en glissement annuel et de 8% à devises constantes.

Sur l'exercice, les revenus s'élèvent à plus de 9 milliards de dollars, en repli de 1%.

Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 2,38 dollars, contre un consensus de 1,65 dollar. Le bpa ajusté annuel atteint 8,95 dollars.

Pour l'exercice 2023, PVH anticipe des revenus en augmentation de 3 à 4% (+2-+3% à devises constantes), une marge opérationnelle voisine de 10% et un bpa d'environ 10 dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur du luxe

Boom du marché pour encore plusieurs années

Selon le cabinet Bain & Company, le marché mondial du luxe (mode, voitures, hôtellerie, vins et spiritueux, croisières...) aura enregistré en 2022 un bond de 21% de ses ventes, à 1 384 milliards d'euros. Le segment des produits personnels de luxe (bijoux, vêtements, montres, maroquinerie...) devrait progresser de 22% et à nouveau croître de 3% à 8% en 2023 malgré le ralentissement économique attendu. La croissance devrait se poursuivre les années suivantes, avec une hausse qui devrait atteindre % d'ici 2030 ! Selon Bain, la dépense des Américains en Europe a plus que doublé entre 2019 et 2022. Cette évolution s'explique en grande partie par un dollar fort. Le marché chinois est en revanche en berne en raison de la politique " zéro Covid " et des confinements stricts.