PVH : des prévisions annuelles revues à la baisse

(AOF) - PVH, maison-mère de Tommy Hilfiger et de Calvin Klein, dévisse de 25% en avant-Bourse. Le groupe a prévu que son chiffre d'affaires pour l'exercice 2024 baisserait de 6 % à 7 %, soit une baisse plus importante que celle de 2,3 % estimée par les analystes. PVH prévoit une marge d'exploitation annuelle à peu près stable, avec un bénéfice par action compris entre 10,75 et 11 dollars. Les analystes estimaient en moyenne que le bénéfice serait de 11,89 dollars.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires du commerce de gros de PVH a baissé de 10 %.

Si le groupe anticipe une croissance en Amérique et en Asie en 2024, il prévient que la situation macroéconomique est devenue plus difficile en Europe.

