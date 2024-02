Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Puma: va verser jusqu'à 50% du résultat net aux actionnaires information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 12:55









(CercleFinance.com) - Puma prévoit de reverser jusqu'à 50 % du résultat net du Groupe aux actionnaires à travers sa politique de dividendes et de rachats d'actions.



Aujourd'hui, le Directoire de Puma a décidé de modifier la politique de dividende vers un taux de distribution de 25% à 40% du résultat net du Groupe (taux de distribution précédent de 25% à 35%).



Par ailleurs, le Directoire a décidé de lancer un programme de rachat d'actions, qui complétera la politique de dividende de 10 à 25 % supplémentaires pour un versement total pouvant atteindre 50 % du résultat net du Groupe.



La première tranche prévoit le rachat d'actions propres pour un prix total d'achat pouvant aller jusqu'à 100 millions d'euros et débute en mars 2024 pour une période se terminant le 6 mai 2025.



Conformément à l'autorisation accordée par l'Assemblée générale annuelle 2020, les actions rachetées les actions seront ultérieurement annulées.



Puma se réserve le droit de suspendre ou de mettre fin au programme de rachat d'actions à tout moment.





