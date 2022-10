Puma: Stifel reste à achat, réduit son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 10/10/2022 à 13:40

(CercleFinance.com) - Dans une note consacrée aux fabricants allemands d'articles de sport, Stifel réaffirme ses recommandations 'achat' sur Adidas et Puma avec des objectif de cours abaissés respectivement de 190 à 160 euros, et de 100 à 85 euros.



'Les publications pour le troisième trimestre ne devraient pas être des déclencheurs puissants', estime le broker, soulignant que 'les ventes en Chine demeurent décevantes et les marges des groupes restent sous pression'.



Stifel juge néanmoins les objectifs 2022 d'Adidas et de Puma respectivement 'tendus' et 'atteignables' : il se dit sous le consensus pour Adidas et au milieu des objectifs d'EBIT de Puma (et non plus à la borne haute).