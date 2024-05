Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Puma: solide au 1er trimestre, objectifs maintenus information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 11:26









(CercleFinance.com) - Puma a fait état mercredi de résultats légèrement meilleurs prévu et confirmé ses prévisions annuelles, des annonces qui étaient bien accueillies par le marché.



L'équipementier sportif allemand a dégagé au premier trimestre un résultat opérationnel (Ebit) en baisse de 9,4% à 159 millions d'euros, notamment en raison d'effets devises défavorables.



C'est toutefois mieux que ce que visait le consensus, qui s'était établi à 147 millions d'euros.



Le groupe - qui évoque un environnement de marché toujours 'volatil' - dit avoir généré un chiffre d'affaires ajusté des effets de change en progression de 0,5%, à 2,1 milliards d'euros, un peu supérieur aux attentes.



Dans son communiqué, Puma s'est déclaré confiant dans l'amélioration séquentielle de ses performances trimestre après trimestre cette année, notamment avec la perspective de l'Euro 2024 de football et des Jeux Oympiques.



Le groupe - qui a récemment lancé sa première campagne marketing d'ampleur depuis dix ans - s'attend toujours pour 2024 à un chiffre d'affaires ajusté des effets de change en hausse d'environ 5% et à un résultat opérationnel (Ebit) entre 620 et 700 millions d'euros.



Son titre grimpait de plus de 5% dans le sillage de cette publication.





Valeurs associées PUMA XETRA +4.47%