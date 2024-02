Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Puma: signe un partenariat avec le club du RB Leipzig information fournie par Cercle Finance • 28/02/2024 à 16:41









(CercleFinance.com) - Puma a signé un partenariat à long terme avec le club de football de Bundesliga RB Leipzig et équipera toutes les équipes masculines, féminines et des jeunes espoirs à partir de la saison 2024/25.



'Les Red Bulls du RB Leipzig se sont fait un nom en très peu de temps, non seulement en Allemagne mais aussi au niveau international', a déclaré Arne Freundt, DG de Puma.



En plus de fournir des kits aux différentes équipes, Puma a également obtenu de nombreux droits de parrainage, de merchandising, de publicité les jours de match dans la Red Bull Arena et à l'Académie de football du RB Leipzig.



' Pour le RB Leipzig, le partenariat avec Puma constitue une autre étape importante dans le développement du club ', a déclaré Johann Plenge, directeur général du RB Leipzig. ' Non seulement nous bénéficierons des connaissances de premier ordre de Puma et équiperons nos équipes pour obtenir le plus grand succès possible, mais nous travaillerons également ensemble sur différents projets et favoriserons l'innovation dans le football '.





