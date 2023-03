Puma: signe l'international anglais Jack Grealish information fournie par Cercle Finance • 07/03/2023 à 14:56

(CercleFinance.com) - Puma a signé un nouveau partenariat à long terme avec le joueur britannique le plus cher de l'histoire, Jack Grealish.



Le meneur de jeu anglais est champion de Premier League avec son club de Manchester City et compte plus de 290 apparitions professionnelles, dont 29 sélections avec l'équipe nationale d'Angleterre.



'Pour moi, Puma était le partenaire idéal. Ils ont une histoire incroyable dans le football et ont travaillé avec certains des plus grands joueurs du monde', a déclaré Jack Grealish.



'Nous voulons que Jack soit l'un des principaux visages de la marque dans le football et la culture', a ajouté Johan Adamsson, directeur mondial du marketing sportif et des licences sportives chez Puma.