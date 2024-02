Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Puma: repli de 14% du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 10:05









(CercleFinance.com) - Puma dévoile au titre de l'exercice 2023 un résultat net en repli de 13,7% à 305 millions d'euros, soit 2,03 euros par action, ainsi qu'un résultat d'exploitation (EBIT) en baisse de 3% à 622 millions d'euros, en ligne avec les perspectives (590 à 670 millions).



Le fournisseur allemand d'articles de sport affiche un chiffre d'affaires de 8,6 milliards d'euros, en hausse de 1,6% en données publiées et de 6,6% hors effets de change, 'tiré par une dynamique continue de la marque et une demande robuste pour ses produits'.



Un dividende de 0,82 euro par action sera proposé au titre de 2023. Pour 2024, Puma anticipe une croissance du chiffre d'affaires hors effets de change 'dans le milieu de la plage à un chiffre', ainsi qu'un EBIT entre 620 et 700 millions d'euros.





