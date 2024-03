Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Puma: réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 24% information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 16:55









(CercleFinance.com) - Le groupe a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 24 % en 2023 par rapport à 2022, malgré une forte croissance de ses ventes.



' Cela a été rendu possible par le fait que ses principaux fournisseurs ont doublé leur utilisation d'énergies renouvelables en 2023 par rapport à l'année précédente ' indique le groupe.



Le groupe souligne l'utilisation de matériaux à moins forte intensité de carbone dans leurs produits, l'introduction des tarifs d'expédition à faible émission de carbone par le partenaire logistique de Puma, par l'utilisation des énergies renouvelables d'électricité ou en achetant des certificats d'énergie renouvelable dans ses propres opérations et en investissant dans des véhicules électriques dans sa flotte automobile.



Par rapport au niveau de référence de 2017, cela signifie une réduction absolue des émissions de gaz à effet de serre de 29 %.



' Nous sommes très fiers des progrès que nous avons réalisés dans notre démarche de développement durable en 2023, notamment en ce qui concerne la réduction des gaz à effet de serre ', a déclaré Anne-Laure Descours, directrice des achats chez Puma.





