Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Puma: recul du titre après des perspectives jugées prudentes information fournie par Cercle Finance • 01/03/2023 à 11:17









(CercleFinance.com) - Puma s'inscrit en net repli mercredi à la Bourse de Francfort dans le sillage de prévisions annuelles jugées décevantes par le marché.



L'équipementier sportif allemand a déclaré anticiper des ventes en croissance de 5% à 10% cette année, pour un bénéfice d'exploitation (Ebit) attendu entre 590 et 670 millions d'euros, contre 641 millions en 2022.



Les analystes d'UBS visaient, jusqu'ici, un résultat opérationnel annuel de l'ordre de 676 millions d'euros.



'Puma a une longue tradition de résultats meilleurs que prévu et de relèvement de ses perspectives, donc il n'y a rien d'étonnant à ce que ses objectifs de début d'année ressortent en-dessous du consensus', rappellent-il dans une note.



Sur le quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a progressé de 24,3% en données publiées (+21,1% hors effets de change) pour atteindre 2,2 milliards d'euros, contre un consensus qui s'était établi autour de 2,1 milliards.



Le résultat d'exploitation a, lui, reculé à 41 millions d'euros, contre 65 millions d'euros un an plus tôt, alors que les analystes attendaient 43 millions d'euros.



Suite à cette publication mitigée, l'action perdait 1,8% mercredi à la Bourse de Francfort, signant l'une des plus fortes baisses de l'indice des moyennes capitalisations MDAX.





Valeurs associées PUMA XETRA -3.68%