Puma recrute un ancien de Lego pour piloter ses marchés émergents

Puma a annoncé jeudi la nomination de Will Newton en tant que directeur de ses marchés émergents, un poste nouvellement créé destiné à accélérer son retour dans le top 3 des plus grands équipementiers sportifs mondiaux.

Le groupe allemand précise dans un communiqué que Will Newton, qui était jusqu'ici responsable du développement commercial pour l'Asie du fabricant de jouets danois Lego, prendra la responsabilité de cette division qui englobera l'Asie du Sud-Est, l'Océanie, l'Afrique du Sud, la Turquie et les pays du Golfe.

Son poste sera basé à Singapour.

Avant de rejoindre Lego, Will Newton avait passé plus de deux décennies chez adidas, où il avait occupé des postes à responsabilité en Asie Pacifique et au Japon.

Sa prise de fonction est prévue le mardi 1er décembre.

A la Bourse de Francfort, l'action Puma progressait de 3,2% à près de 23,7 euros jeudi en tout début d'après-midi, portant à plus de 6% ses gains depuis le début de l'année.