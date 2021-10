Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Puma : prévisions relevées après un trimestre 'très solide' information fournie par Cercle Finance • 27/10/2021 à 11:50









(CercleFinance.com) - Puma a relevé mercredi ses prévisions de croissance et de bénéfice pour 2021 après un troisième trimestre jugé 'très solide', en dépit des problèmes d'approvisionnement qu'il peut rencontrer à l'heure actuelle. Le fabricant allemand d'articles de sport a vu son chiffre d'affaires bondir de 20% à 1,9 milliard d'euros sur le trimestre écoulé, dopé par le succès grandissant de sa marque en Amérique du Nord et en Amérique Latine. Son bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) s'est, lui, amélioré à 229 millions d'euros, contre 190 millions d'euros sur la même période de l'an dernier. Dans son communiqué, le groupe dit désormais tabler sur un Ebit de l'ordre de 450-500 millions d'euros pour l'ensemble de l'exercice, au lieu d'un objectif précédent allant de 400 à 500 millions. Puma indique par ailleurs viser une croissance de son chiffre d'affaires d'au moins 25% cette année, hors effets de change, et non plus d'au moins 20%. Un relèvement jugé 'prudent' par certains analystes, mais qui n'empêchait pas le cours de l'action de grimper de 2,9% jeudi en fin de matinée à la Bourse de Francfort. Puma a averti par ailleurs que le prolongement du confinement au Vietnam, l'encombrement des zones portuaires et les pénueries de conteneurs risquaient d'affecter ses capacités d'approvisionnement à court terme.

