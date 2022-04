Puma: premier trimestre soutenu par les Amériques information fournie par Cercle Finance • 27/04/2022 à 11:31

(CercleFinance.com) - Puma a annoncé mercredi avoir signé un bon début d'année en dégageant des résultats supérieurs aux prévisions du marché, tout particulièrement grâce à la vigueur de son activité dans la zone Amériques.



Le bénéfice opérationnel (Ebit) de l'équipement sportif a progressé de 27% à 196 millions d'euros au premier trimestre, contre 154,3 millions d'euros un an auparavant et un consensus établi à 183 millions.



Le chiffre d'affaires du groupe allemand a lui augmenté de 23,5% en données publiées, à 1,9 milliard d'euros, un chiffre supérieur au consensus qui le donnait à 1,8 milliard d'euros.



La demande en provenance des Amériques, une région qui inclut à la fois l'Amérique du Nord et l'Amérique Latine, a soutenu le chiffre d'affaires avec des ventes qui y ont bondi de plus de 44% en données ajustées des taux de change.



Le concurrent de Nike et d'Adidas a par ailleurs confirmé sa prévision d'une croissance organique 'd'au moins 10%' cette année, tout en précisant qu'une bonne surprise était possible.



Vers 11h30, l'action grappillait 0,6%, ce qui ne l'empêchait pas d'accuser encore un repli de plus de 35% depuis le début de l'année.