Puma: poursuit sa chute après la baisse des prévisions

(CercleFinance.com) - Le titre poursuit son mouvement de repli avec une perte cet après midi de près de 3% après une chute hier de l'ordre de 11% de l'action consécutive à l'annonce des résultats.



Le groupe a annoncé un BPA trimestriel de 0,28 euro, contre 0,37 euro un an plus tôt. Au cours du 1er semestre, les ventes ressortent à 4219 ME (-2,1%), avec un EBIT de 276,2 ME (-5,1%) et un résultat net de 129,3 ME (-25%). Le BPA semestriel ressort à 0,86 euro, en contraction de 25%.



Suite à cette publication, Stifel maintient sa recommandation 'achat' sur Puma, mais réduit son objectif de cours de 64 à 59 euros.



Le broker juge 'prévisibles' certaines des raisons derrière cet abaissement, à savoir une augmentation des droits à l'importation au Mexique et des coûts plus élevés résultant de la renégociation annuelle des termes de fret avec Maersk.



S'il considère que la stratégie mise en place par le fournisseur allemand d'articles de sport est la bonne, Stifel prévient qu'elle prend un peu plus de temps à porter ses fruits dans le contexte macroéconomique actuel.





Valeurs associées PUMA 35,58 EUR XETRA -3,73%