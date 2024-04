Puma met l'accent sur la vitesse dans la bataille olympique avec Adidas et Nike

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Helen Reid

La marque allemande de vêtements de sport Puma profite des Jeux olympiques de cette année et de son partenariat avec la Jamaïque, championne de sprint, pour mettre l'accent sur la vitesse, alors qu'elle se dispute avec Adidas et Nike pour se tailler une place sur un marché de la course à pied et du style de vie de plus en plus concurrentiel.

Le directeur général de Puma, Arne Freundt, cherche à stimuler les ventes de produits "performants" tels que les chaussures de course et les crampons de football, et réorganise le message "Forever Faster" de Puma dans le cadre de sa première campagne de marque depuis dix ans, mercredi à Paris, ville hôte des Jeux de cette année.

Alors que Puma tente de séduire davantage de coureurs quotidiens et sérieux, son parrainage de l'équipe olympique de Jamaïque et de certaines des meilleures sprinteuses du monde, comme Shericka Jackson et Elaine Thompson-Herah, contribue à associer la marque à la vitesse, a déclaré Geoff Lowery, analyste chez Redburn, à Londres.

"Vous ne vendrez jamais beaucoup de chaussures de course à pied, mais en termes d'équipes emblématiques qui vous crédibilisent en tant que marque de performance et vous associent à certains des athlètes les plus excitants, Puma a une relation très forte", a déclaré M. Lowery.

Freundt s'est rendu en Jamaïque à la fin du mois de mars, assistant pour la première fois à la rencontre d'athlétisme des meilleurs lycées du pays, afin de lancer le kit olympique jamaïcain lors de cet événement considéré comme un terrain d'essai pour les jeunes talents athlétiques.

"Nous devons être très clairs sur le fait que Puma est synonyme de vitesse", a déclaré M. Freundt, qui occupe ce poste depuis un peu plus d'un an, lors d'une interview accordée à Reuters avant le lancement de la campagne. "C'est quelque chose que nous devons encore renforcer dans l'esprit des consommateurs

À l'instar d'autres détaillants de vêtements de sport qui sponsorisent des athlètes olympiques et injectent des fonds de marketing dans les Jeux, le pari est que les athlètes battant des records en tenue Puma inciteront les spectateurs à se tourner vers l'ensemble de sa gamme de produits, créant ainsi un "effet de halo" potentiel pour tout ce qui va des chaussures de marathon aux chaussures de sport de tous les jours.

Des marques comme Puma, Adidas et Nike seront également autorisées pour la première fois à célébrer les médailles de leurs athlètes olympiques sur les médias sociaux pendant les Jeux, car le Comité international olympique (CIO) prévoit d'assouplir les règles régissant le marketing en ligne dans le cadre d'un "projet pilote" avec la Fédération mondiale de l'industrie des articles de sport.

"Avec les nouvelles règles du CIO, nous pourrons mieux utiliser ce moment, en les félicitant [les athlètes] également via les médias sociaux, je pense que c'est une situation gagnante à la fois pour les Jeux olympiques et pour nous", a déclaré M. Freundt.