Puma : le titre se replie malgré des prévisions relevées

(CercleFinance.com) - L'équipementier sportif allemand Puma a relevé mercredi sa prévision de croissance pour 2021 à la suite d'un début d'année qualifié de 'solide'. Le groupe allemand a fait cette annonce à l'occasion de la publication de résultats de premier trimestre ressortis bien au-dessus des attentes. Son chiffre d'affaires trimestriel a ainsi affiché une croissance organique de 19% (+25,8% en organique), à quelque 1,55 milliard d'euros, une performance supérieure aux attentes d'environ 6%. Le bénéfice net a, lui, bondi à 109,2 millions d'euros contre 36,2 millions d'euros un an plus tôt, dépassant de 10% le consensus. Dans son communiqué, Puma dit désormais anticiper une croissance organique de ses ventes située autour de 15% cette année, contre une précédente prévision visant une croissance 'modérée'. Malgré cela, le titre reculait de presque 3% mercredi alors que l'indice regroupant les valeurs européennes du secteur de la consommation avançait de 0,3%. Depuis le début de l'année, la valeur abandonne désormais 2% alors que l'indice STOXX Europe 600 Optimised Consumer Discretionary a grimpé de plus de 15%.

